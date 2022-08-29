29 августа в РК 115.638 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 29 августа в стране зарегистрированы 115.638 новых случаев COVID-19. Это на 72.496 случаев больше, чем в предыдущий день. Такое увеличение связано с ростом количества проводимых тестов после выходных. При этом нынешний показатель на 34.574 человека меньше, чем неделю назад. 380 инфицированных выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну. В тяжёлом и критическом состоянии находится 591 человек, что на 6 человек меньше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 71 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%. Органы здравоохранения полагают, что нынешняя волна инфекции будет не настолько серьёзной, как предыдущие, но призывают не снижать бдительность, обращая особое внимание на представителей групп высокого риска с сопутствующими заболеваниями и пожилых людей. Рассматривается возможность отмены обязательного тестирования на COVID-19 перед вылетом в РК. При этом обязательная сдача теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в первые 24 часа после прибытия будет сохранена.