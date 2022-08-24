Кабинет министров РК утвердил проект бюджета на 2023 год

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30 августа на заседании кабинета министров РК утверждён проект бюджета страны на 2023 финансовый год в размере 639 трлн вон (475 млрд долларов), что на 5,2% больше, чем бюджет этого года. Как заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо, в условиях высокой инфляции, нестабильности финансового и валютного рынков проект бюджета формировался с учётом поддержания финансовой стабильности страны. При подготовке бюджета проведена максимальная за всю историю страны реструктуризация расходов, позволившая высвободить 24 трлн вон (17 млрд 900 млн долларов). Вместе с тем, госдолг запланирован на следующий год в размере 1.134 трлн 800 млрд вон или примерно 843 млрд долларов. Это 49,8% ВВП. В целях поддержания экономической стабильности правительство намерено до окончания пребывания у власти администрации Юн Сок Ёля в 2026 году сохранять вышеуказанный показатель на уровне не более 50% ВВП. Увеличены статьи расходов, связанные с оказанием поддержки уязвимым слоям населения. Правительство уделило внимание сфере новейших технологий. Чуть менее 1 млрд долларов пойдут на поддержку полупроводниковой отрасли, в том числе, на подготовку профессиональных кадров. Власти предусмотрели расходы на предупреждение стихийных бедствий, разработку новейших видов вооружений, улучшение условий военной службы.