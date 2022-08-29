РК и Монголия будут сотрудничать в поставках редкоземельных элементов

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РК и Монголия активизируют сотрудничество в восстановлении глобальных цепочках поставок, обратив особое внимание на поставки редкоземельных элементов. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся 29 августа в Улан-Баторе переговоров министров иностранных дел двух стран Пак Чина и Батмунхийн Батцэцэг. Глава южнокорейского МИД отметил, что администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля стремится к наращиванию сотрудничества с Монголией в целях развития, разделяя ценности демократии и прав человека. По его словам, сочетание южнокорейских технологий с ресурсами, которыми изобилует Монголия, включая редкоземельные элементы и металлы, даст потрясающий экономический эффект. Батмунхийн Батцэцэг выразила уверенность в том, что визит Пак Чина в Монголию станет важным вкладом в укреплении стратегического партнёрства между двумя странами. Стороны договорились начать работу над подготовкой соглашения о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Пак Чин встретился также с президентом Монголии и передал ему личное послание президента РК Юн Сок Ёля с пожеланиями развития двусторонних отношений.