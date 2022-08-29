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Экономика

РК и Канада обсудили сотрудничество в сфере энергоресурсов

Write: 2022-08-30 12:17:52Update: 2022-08-30 14:09:15

РК и Канада обсудили сотрудничество в сфере энергоресурсов

Photo : YONHAP News

Заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Пак Иль Чжун и заместитель министра природных ресурсов Канады Джон Ханнафорд обсудили 30 августа в Сеуле вопросы расширения сотрудничества в сфере энергоресурсов. Речь шла в первую очередь о стабильных поставках полезных ископаемых, связанных с электромобилями. Участники встречи подтвердили необходимость вывода двустороннего сотрудничества за пределы минеральных ресурсов, природного газа и энергетических технологий, включая водород, атомные электростанции и ключевые минералы, используемые в аккумуляторах. Они обсудили возможность создания системы сотрудничества между правительствами и компаниями двух стран на основе рабочих меморандумов о взаимопонимании. Сотрудничество в сфере энергоресурсов имеет особую важность из-за нового закона США, который отменяет налоговые льготы для электромобилей, которые либо произведены, либо работают на батареях, изготовленных за пределами Северной Америки.
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