В РК вырос спрос на обработанные продукты питания

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В 2021 году объём потребления обработанных продуктов питания в РК составил 35 млрд долларов, что на 18,4% больше, чем в 2019 году, когда началась пандемия коронавируса. Такими стали результаты анализа данных за период с 2010 по 2021 год, опубликованных 30 августа Корейским управлением по развитию сельскохозяйственных районов. Указывается, что в 2020 году вырос спрос на свежие продукты, но в 2021 году он пошёл на спад. Это связано с тем, что в период острой фазы пандемии и действия жёстких карантинных мер население страны больше времени проводило дома, увеличив потребление свежих продуктов, но в 2021 году после ослабления карантинных мер ситуация изменилась. Между тем, отмечается значительное увеличение интереса к здоровью. Так, в 2020 году 29,1% респондентов покупали сельскохозяйственные продукты для здоровья. В 2021 году показатель составил 51,5%. Примечательно, что у представителей поколения MZ на покупку свежих продуктов уходит лишь 15% затрат на питание. Среди родившихся до 1981 года соответствующая отметка составила 32%.