В администрации президента РК продолжаются перестановки

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В администрации президента РК продолжаются кадровые перестановки. 30 августа назначены два новых секретаря по общим вопросам - первый секретарь Хон Чжи Ман, депутат Национального собрания, и второй секретарь Кён Юн Хо, прежде работавший в управлении по делам провинции Кёнгидо президентской администрации. Ранее по собственному желанию ушли в отставку три сотрудника общего отдела. Эксперты полагают, что их заменили по причине отрицательной оценки работы по обеспечению связи между правящей партией и президентской администрацией. Кроме того, освобождён от работы секретарь отдела по гражданским делам в связи с подозрениями об утечке внутренней информации. Ещё один секретарь подал в отставку в связи с подозрениями о вмешательстве в кадровые вопросы. Как сообщил представитель администрации, реформирование аппарата идёт полным ходом. Президент уделяет большое внимание кадровому обновлению.