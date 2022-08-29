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Политика

В администрации президента РК продолжаются перестановки

Write: 2022-08-30 14:27:05Update: 2022-08-30 14:47:18

В администрации президента РК продолжаются перестановки

Photo : YONHAP News

В администрации президента РК продолжаются кадровые перестановки. 30 августа назначены два новых секретаря по общим вопросам - первый секретарь Хон Чжи Ман, депутат Национального собрания, и второй секретарь Кён Юн Хо, прежде работавший в управлении по делам провинции Кёнгидо президентской администрации. Ранее по собственному желанию ушли в отставку  три сотрудника общего отдела. Эксперты полагают, что их заменили по причине отрицательной оценки работы по обеспечению связи между правящей партией и президентской администрацией. Кроме того, освобождён от работы секретарь отдела по гражданским делам в связи с подозрениями об утечке внутренней информации. Ещё один секретарь подал в отставку в связи с подозрениями о вмешательстве в кадровые вопросы. Как сообщил представитель администрации, реформирование аппарата идёт полным ходом. Президент уделяет большое внимание кадровому обновлению. 
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