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В Корее

Рекомендовано смягчить ограничения на использование телефонов в общежитиях

Write: 2022-08-30 15:01:02Update: 2022-08-30 18:31:48

Photo : YONHAP News

Национальная комиссия по правам человека пришла к выводу о том, что жёсткие правила контроля в общежитиях при школах высшей ступени нарушают базовые права человека. Эксперты комиссии пришли к такому выводу по итогам расследования, проведённого в марте в ряде государственных и частных  школ старшей ступени в городе Кванчжу и провинции Чолла-Намдо. Разбирательство началось после жалобы учеников на ограничения пользования телефонами в помещениях общежитий. Выяснилось, что в 46 из 150 проверенных инспекторами школьных общежитий ограничивается использование учениками мобильных телефонов. В 30 школах перед сном школьники обязаны сдать свои телефоны. В случае неподчинения данному правилу ученик подвергается различным мерам наказания, в числе которых начисление штрафных баллов. По мнению комиссии, подобные ограничения нарушают права школьников на свободу действий и беспрепятственное пользование средствами связи. В комиссии назвали необоснованным оправдание ограничений тем, чтобы несовершеннолетние могли нормально спать.  Таким образом, в комиссии считают, что школьное общежитие выполняет роль дома, где дети должны самостоятельно определять степень использования мобильных телефонов. Вышеуказанным школам было рекомендовано прекратить практику изъятия телефонов в общежитиях и изменить внутренние правила, чтобы исключить чрезмерные ограничения на их использование. 
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