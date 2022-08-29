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30 августа на 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице в Москве, где ему оказывали паллиативную помощь. Как сообщили в «Горбачёв-фонде», в соответствии с завещанием покойного, он будет похоронен рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище. Дату похорон определит семья. Годы правления Горбачёва ознаменовались социально-экономическими реформами. Он проводил политику гласности, при нём состоялись первые конкурентные выборы, страна сблизилась с западными государствами. СССР направил на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле крупную делегацию, решительно продемонстрировав стремление улучшить отношения с РК. Установлению дипломатических отношений между двумя странами предшествовала встреча Горбачёва с председателем Демократической партии Кореи Ким Ён Самом, который в марте 1990 года посетил Москву. 4 июня 1990 года президент СССР встретился в Сан-Франциско с тогдашним президентом РК Ро Дэ У. 30 сентября того же года министры иностранных дел двух стран подписали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке «Совместное корейско-советское заявление об установлении дипломатических отношений». В декабре 1990 года Ро Дэ У посетил Москву, а в апреле следующего года в РК побывал Михаил Горбачёв. Он и после отставки несколько раз посещал РК - в 2001, 2008 и 2009 годах. Русская редакция Всемирного радио KBS выражает соболезнования родным и близким покойного.