Лидеры РК и Польши договорились развивать сотрудничество

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30 августа состоялись телефонные переговоры президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, обсуждались пути развития двусторонних отношений. Участники переговоров положительно оценили достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса, договорившись увеличить государственную поддержку сотрудничества в атомной энергетике. Южнокорейский лидер попросил польское правительство продолжать поддерживать южнокорейские компании, работающие в Польше. Премьер-министр Польши сказал, что его страна ценит инвестиционную активность южнокорейских компаний и их участие в крупных экономических проектах, включая строительство нового международного аэропорта. Матеуш Моравецкий обещал оказать поддержку заявки южнокорейского города Пусана на проведение Всемирной универсальной выставки в 2030 году.