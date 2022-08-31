Требование о предоставлении результатов ПЦР-теста по прибытии в РК отменяется

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С 3 сентября прибывающие в РК из-за границы воздушным или морским транспортом освобождаются от необходимости предоставления справки с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Как сообщили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, новое правило касается как южнокорейских, так и иностранных граждан. Одновременно сохранено требование сдать ПЦР-тест в течение суток по прибытии в страну и соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата. Между тем, в четвёртом квартале планируется начать применение бивалентной вакцины, эффективной против штамма коронавируса BA.5. В первую очередь новым препаратом будут обеспечены входящие в группу высокого риска. В сентябре начнётся вакцинация препаратом Skycobione производства компании SK Bioscience. Сообщается, что в южнокорейском препарате в 2,9 раза больше нейтрализующих антител, и он не вызывают серьёзных побочных реакций. Приём предварительных заявок на вакцинацию начнётся 1 сентября.