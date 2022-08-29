РК и США обсуждают Акт об инфляции

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Представители РК и США приступили к переговорам по спорным моментам, связанным с Актом об инфляции, недавно подписанном американском президентом Джо Байденом. 30 августа делегация правительства РК, прибывшая в Вашингтон, встретилась с представителями министерства торговли США и американского торгового представительства (USTR). Ранее южнокорейская сторона неоднократно выражала озабоченность по поводу того, что вышеуказанный акт предусматривает льготы для американских производителей электромобилей в ущерб иностранным компаниям. Делегация передала американской стороне свои опасения, призвав отложить вступление в силу пунктов акта о льготах до 2025 года, когда в США завершится строительство завода электромобилей Hyundai Motor. Также было предложено включить в список стран окончательной сборки автомобилей партнёров по соглашениям о свободной торговле. Этот пункт является решающим в вопросе определения получателей льгот и субсидий от американского правительства.