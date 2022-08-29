Правительство РК окажет поддержку водородной отрасли

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Правительство РК рассмотрит возможность оказания поддержки водородной отрасли, а также отмену ненужных ограничений. Об этом заявил премьер-министр Хан Док Су, выступая 31 августа на открытии международной выставки водородной отрасли H2 MEET 2022. Он напомнил, что южнокорейское правительство намерено ускорить развитие отечественной водородной отрасли, чтобы обеспечить её лидерство на мировом рынке. По словам главы правительства, власти намерены сформировать развитую экосистему водородной экономики, реализовать масштабный проект производства «зелёного водорода», нарастить производство водорода за счёт ядерной энергетики. Будут приняты меры по расширению применения водородного топлива в разных сферах. Хан Док Су сообщил также, что в ближайшее время на первом заседании комитета по водородной экономике южнокорейское правительство представит конкретные меры.