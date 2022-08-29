Супертайфун «Хиннамнор» может вызвать осадки в РК

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Супертайфун «Хиннамнор» с порядковым номером 11, как ожидается, к началу следующей недели будет проходить к югу от острова Чечжудо. Его дальнейший маршрут определить сложно, однако сохраняется вероятность его влияния на погоду на юге Корейского полуострова. В настоящий момент он проходит к юго-востоку от японского острова Окинава. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 915 гектопаскалей, а скорость ветра достигает 55 метров в секунду. Тайфун образовался 28 августа и за два дня получил статус супертайфуна, который является самым мощным среди тайфунов нынешнего года. Сдерживаемый антициклоном, «Хиннамнор» какое-то время будет двигаться в юго-западном направлении. Ожидается, что в конце текущей недели он вновь начнёт движение на север и 5 сентября будет проходить восточнее Шанхая. Его дальнейшее продвижение пока не прогнозируется. Между тем, сила тайфуна настолько велика, что он может оказать влияние на Корейский полуостров, вызвав сильный ветер и дожди. Под его влиянием уже 1 сентября на острове Чечжудо ожидаются осадки, а в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо они могут начаться 2 сентября. 5 сентября осадки прогнозируются уже в большинстве регионов страны.