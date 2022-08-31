Президент РК выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачёва

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Президент РК Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента, в послании Юн Сок Ёля говорится, что покойный Михаил Горбачёв был лидером, положившим конец эпохе антагонизма и конфликтов холодной войны, принёсшим мир народам. Именно он заложил прочную основу для отношений дружбы и сотрудничества между РК и Россией, приложив усилия для установления дипломатических отношений между РК и Советским Союзом в 1990 году. «Экс-президент Горбачёв был лидером реформ и бесстрашным борцом. Он был политиком, который ставил интересы народа и страны выше собственных интересов, решившим смело проводить политику гласности и перестройки в духе открытости и реформ»,- говорится в послании, направленном на имя дочери покойного Ирины Вирганской. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв умер 30 августа в Москве на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Он будет похоронен 3 сентября рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище.