Дефицит торгового баланса РК в августе 9,47 млрд долларов

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Дефицит торгового баланса РК составил в августе текущего года 9 млрд 470 млн долларов. Как сообщили 1 сентября в министерстве промышленности, торговли и энергетики, импорт превышает экспорт с апреля, и впервые с 2008 года страна испытывает дефицит торгового баланса в течение пяти месяцев подряд. Это связано с высокими мировыми ценами на энергоносители, сокращением экспорта полупроводников и дефицитом в торговле с Китаем. Экспорт составил 56 млрд 670 млн долларов, увеличившись на 6,6% в годовом исчислении. Поставки за рубеж полупроводников сократились на 7,8% в годовом исчислении. Одновременно зарубежные поставки нефтепродуктов, автомобилей, аккумуляторных батарей и продукции металлургической промышленности увеличились. Импорт увеличился за тот же период на 28,2%, составив 66 млрд 150 млн долларов. При этом импорт энергоносителей вырос на 91,8% в годовом исчислении, составив 18 млрд 520 млн. долларов. Основная часть энергетических потребностей РК удовлетворяется за счёт закупок за рубежом. Как заявил министр промышленности, торговли и энергетики Ли Чхан Ян, правительство страны приложит необходимые усилия для поддержки экспорта и улучшения торгового баланса. Ранее на этой неделе правительство объявило о комплексе мер по стимулированию экспорта. Они включают финансовую помощь экспортным компаниям, работающим в таких отраслях как производство аккумуляторов, атомная энергетика и оборонная промышленность.