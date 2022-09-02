Начинается вакцинация от COVID-19 препаратом SKYCovione

Photo : YONHAP News

С 1 сентября в РК начинается предварительная запись на прививку от COVID-19 вакциной отечественного производства GBP510 (SKYCovione). Запись на портале Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний доступна для взрослых жителей страны старше 18 лет, которые ранее не были привиты от COVID-19. Вакцинация по предварительной записи начнётся 13 сентября. Вакцина разработана компанией SK Bioscience совместно с Институтом белкового дизайна Вашингтонского университета на основе новых двухкомпонентных наночастиц, которые могут максимизировать иммунный эффект. Она применяется в виде двукратных инъекций с четырёхнедельным перерывом. Эксперты пришли к выводу, что отечественная вакцина превосходит американскую AstraZeneca с точки зрения иммуногенности. В частности, показатель уровня образования антител у SKYCovione в 2,9 раза выше, чем у существующих вакцин, а большинство побочных реакций слабо выражены.