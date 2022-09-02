ООН озабочена ситуацией с правами человека в СК

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КНДР изолирована от мирового сообщества больше, чем когда бы то ни было. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая 31 августа на Корейском международном форуме мира (KGFP). По её словам, изоляция может усугубить ситуацию с правами человека, а отсутствие диалога не позволяет наладить доверительные отношения между странами, что накаляет военную напряжённость и повышает уровень угроз, в основе которых недопонимание. Как подчеркнула Бачелет, прежде всего нужно создать условия, при которых представители ООН могли бы вернуться в Северную Корею. В 2020 году в связи с закрытием границ в рамках противоэпидемических мер сотрудники международных организаций покинули страну. Выступление Мишель Бачелет расценивается как призыв к Пхеньяну открыть границы и позволить сотрудникам ООН вернуться в КНДР. Бачелет охарактеризовала ситуацию на Корейском полуострове, как нестабильную.