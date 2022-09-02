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Политика

РК и США завершили учения Ulchi Freedom Shield

Write: 2022-09-01 11:09:53Update: 2022-09-01 12:01:29

РК и США завершили учения Ulchi Freedom Shield

Photo : YONHAP News

1 сентября завершились совместные военные учения РК и США Ulchi Freedom Shield. Они проходили в несколько этапов. С 16 по 19 августа состоялись предварительные учения по реагированию на экстренные ситуации, с 22 по 26 августа прошёл первый этап Ulchi Freedom Shield, с 29 августа по 1 сентября второй этап. На первом этапе военные манёвры были совмещены с 54-ми общенациональными учениями по гражданской обороне Ulchi-2022. В рамках второго этапа отрабатывались действия по обеспечению безопасности столичного региона, в том числе, манёвры по отражению ударов потенциального противника. В программу учений входили стрельбы ударных вертолётов, отработка сценария ликвидации оружия массового уничтожения и взаимодействия в условиях военных действий, проверка возможностей инженерных частей, разминирование, проведение спецопераций. Одновременно была проведена оценка оперативных возможностей южнокорейских вооружённых сил в преддверии передачи Сеулу управления своими войсками в военное время.
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