Военные США получат свободный доступ к базе THAAD в Сончжу

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С 3 сентября американские войска, дислоцированные в РК, получат свободный наземный доступ к базе ПРО THAAD в Сончжу провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщил 31 августа представитель правительства. В настоящее время американские военные допускаются на базу не более пяти раз в неделю для доставки находящимся там солдатам продовольствия и воды. С 3 сентября планируется заблокировать подъезд к окрестностям базы участникам регулярных акций протеста против размещения ПРО THAAD и устранить объекты, мешающие беспрепятственному доступу к базе. Данные меры последовали за заявлением администрации южнокорейского президента о нормализации деятельности базы ПРО THAAD. Ранее на этой неделе представитель госдепартамента США напомнил, что американская система противоракетной обороны THAAD, развёрнутая в РК, предназначена только для защиты южнокорейского народа от угроз со стороны Северной Кореи. В этой связи призывы демонтировать эти установки по меньшей мере неуместны. Южнокорейское правительство приняло решение разместить американскую систему ПРО THAAD в 2016 году, в разгар северокорейских ядерных и ракетных испытаний. До сих пор она работала во временном режиме. Администрация Юн Сок Ёля, пришедшая к власти в мае этого года, не исключает возможности развёртывания дополнительных установок THAAD.