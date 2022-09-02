В РК будет повышена эффективность системы соцобеспечения

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В РК будет создана адресная система социального обеспечения, которая предусматривает первоочередное оказание помощи тем, кто в ней особенно нуждается. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 1 сентября на встрече с работниками сферы социального обеспечения в центре административных услуг района Чхансин-дон города Сеула. Глава государства напомнил о трагическом случае суицида семьи в Сувоне, которая, оказавшись в сложнейшей ситуации, не получала какой-либо помощи от государства. Президент отметил, что в южнокорейском обществе много домохозяйств, находящихся в бедственном положении, но по разным причинам не имеющих возможности воспользоваться услугами соцобеспечения. Поэтому правительство создаст систему, которая будет искать нуждающихся в помощи. Это позволит помочь пожилым людям, которым трудно самостоятельно обратиться в профильные ведомства для подачи заявки на социальные выплаты. В тот же день президент объявил особыми зонами бедствия ещё семь регионов страны, пострадавших от проливных дождей. Это сеульские муниципальные округа Тончжак-ку и Сочхо-гу, города Ёчжу, Ыйван и Ёнин провинции Кёнгидо, уезд Хончхон-гун провинции Канвондо и город Порён провинции Чхунчхон-Намдо. Особые зоны бедствия имеют право на правительственную поддержку восстановительных работ, помощь пострадавшим и другие льготы.