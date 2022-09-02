Промышленники РК передали США позицию по Акту об инфляции

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Федерация корейских промышленников отправила президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала освободить южнокорейские компании от действия Акта об инфляции. Он предусматривает субсидии компаниям, производящим электромобили на территории США, что ставит под удар иностранных производителей, работающих на американском рынке. Президент федерации Хо Чхан Су заявил, что дискриминационный Акт об инфляции грозит ущербом южнокорейским компаниям. Подчёркивается, что он может отрицательно сказаться на развитии зарождающегося рынка электромобилей, одновременно увеличив расходы американских потребителей. В письме также говорится, что акт может сократить инвестиции южнокорейских компаний в США. Хо Чхан Су призвал американское правительство отложить применение акта в отношении южнокорейских производителей, отметив высокий уровень союзнических отношений двух стран в разных сферах. Федерация направила письма с аналогичным содержанием в госдепартамент, министерство торговли, министерство финансов, Конгресс США, а также руководству штатов Джорджия и Алабама, где южнокорейские компании реализуют крупные инвестиционные проекты.