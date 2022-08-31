Представители РК, США и Японии встретились на Гавайях

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Сон Хан и его коллеги из США и Японии - Джейк Салливан и Такэо Акиба встретились 1 сентября на Гавайях. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники встречи договорились принять жёсткие меры против Северной Кореи, если она проведёт седьмое ядерное испытание. При этом коллективный ответ трёх стран будет заметно отличаться от имевших место ранее. Достигнута также договорённость укреплять сотрудничество в области экономической безопасности, совместно реагировать на сбои в цепочках поставок. Совещание в таком формате прошло впервые после вступления Юн Сок Ёля в должность президента РК. 31 августа Ким Сон Хан встретился с Джейком Салливаном и Такэо Акибой в двустороннем формате. В ходе переговоров с Джейком Салливаном он передал позицию южнокорейских деловых кругов в отношении Акта об инфляции, принятого в США. На встрече с Такэо Акибой обсуждались северокорейская проблема, а также вопросы, касающиеся улучшения отношений между Сеулом и Токио.