Рост потребительских цен составил в августе 5,7%

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Рост потребительских цен в РК в августе составил 5,7% в годовом исчислении, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщило 2 сентября Национальное статистическое управление. Рост потребительских цен превышает 2%, целевой показатель Банка Кореи в среднесрочной перспективе, 17-й месяц подряд. Мировые цены на нефть понизились, однако продукция сельского хозяйства, животноводства и рыбного промысла подорожала на 7% по сравнению с прошлым годом. Из-за частых дождей цены на овощи выросли на 27,9%. Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 19,7%. Расходы на проживание, учитывающие цены на 141 предмет, тесно связанный с повседневной жизнью людей, включая продукты питания, одежду и жильё, увеличились на 6,8%. Так называемая базовая инфляция, то есть, рост цен без учёта изменения стоимости сельскохозяйственных товаров и нефти, составила 4,4%. Высокое инфляционное давление подтолкнёт Банк Кореи к дальнейшему повышению учётной ставки.