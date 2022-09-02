Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В праздник Чхусок противоэпидемические меры будут усилены

Write: 2022-09-02 11:04:27Update: 2022-09-02 11:06:41

В праздник Чхусок противоэпидемические меры будут усилены

Photo : YONHAP News

В период выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок с 9 по 12 сентября медицинские учреждения будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил 2 сентября представитель центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям. Чрезвычайным ситуациям  и катастрофам Ким Сон Хо. По его словам, в настоящий момент эпидемическая ситуация стабильна, однако активизация личных контактов и передвижений жителей страны в праздничные дни может привести к росту количества больных. В этой связи власти намерены сохранить штатный режим работы временных центров тестирования, а также медучреждений, осуществляющих лечение больных коронавирусом. Кроме того, будут функционировать система экстренной связи и перевозки больных. В районах, где проживает большое количество иностранцев, будет проводиться профилактическая работа по обеспечению соблюдения иностранцами карантинных правил. Иностранцы, находящиеся в стране нелегально, также могут пройти тест на коронавирус и получить прививку, не опасаясь депортации. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >