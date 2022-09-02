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В мире

Джо Байден: Электромобили должны производиться в США

Write: 2022-09-02 11:20:51Update: 2022-09-02 11:21:23

Джо Байден: Электромобили должны производиться в США

Photo : YONHAP News

Президент США Джо Байден подтвердил необходимость того, чтобы электромобили и их комплектующие производились на американской территории. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, сделанном 1 сентября после того, как компания Micron Technology заявила о  намерении инвестировать около 15 млрд долларов в течение десяти лет в новый завод по производству полупроводников в Айдахо. Данный план  Байден назвал «ещё одной большой победой для Америки». Он отметил, что США будут производить электромобили, полупроводники, оптоволокно и другие важные компоненты внутри страны. Данное заявление подтверждает стремление Байдена к расширению внутреннего производства электромобилей и связанных с ними технологий. Оно вызвало опасения, что Сеул может столкнуться с трудностями в усилиях избежать дискриминации, заложенной в Акте об инфляции,  который исключает налоговые льготы для электромобилей, собранных за пределами Северной Америки. 
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