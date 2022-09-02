Президент РК принял спецпредставителя президента ОАЭ

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1 сентября президент РК Юн Сок Ёль принял председателя Административного управления Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби Халдуна Халифу аль Мубарака, который прибыл в Сеул в качестве спецпредставителя президента страны. Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что достигнутые ранее успехи в экономическом сотрудничестве двух стран послужат фундаментом для повышения уровня двусторонних отношений. Халдун Халифа аль Мубарак заявил, что проект строительства АЭС Барака, который реализует РК, является символом двустороннего сотрудничества. Он выразил надежду на то, что доверие между странами станет основой стратегических отношений между Сеулом и Абу-Даби. Халдун Халифа аль Мубарак предложил расширить и детализировать сотрудничество в сферах ядерной энергетики, энергетической безопасности, оборонной промышленности и инвестиций. Юн Сок Ёль выразил надежду на визит в РК президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В ответ Халдун Халифа аль Мубарак пригласил Юн Сок Ёля посетить ОАЭ.