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В Корее

РК готовится к прохождению супертайфуна «Хиннамнор»

Write: 2022-09-05 10:37:10Update: 2022-09-05 16:21:10

РК готовится к прохождению супертайфуна «Хиннамнор»

Photo : YONHAP News

По данным Корейской метеорологической администрации, в 5 часов утра 5 сентября супертайфун «Хиннамнор» находился на расстоянии 550 километров к юго-юго-западу от города Согвипхо на юге острова Чечжудо, двигаясь со скоростью 22 километра в час. Его скорость превышает более раннюю оценку в 12 км в час. По прогнозам, к часу ночи 6 апреля он приблизится к острову Чечжудо. Максимальная скорость ветра в его эпицентре достигнет 49 метров в секунду, и к 7 часам утра он выйдет на сушу в 80 км к северо-северо-западу от Пусана на побережье провинции Кёнсан-Намдо при атмосферном давлении в эпицентре 955 гектопаскалей. Предупреждение о сильном дожде объявлено для всех регионов страны. Количество осадков в период максимального приближения «Хиннамнор» к Корейскому полуострову составит от 100 до 300 мм, в горных районах острова Чечжудо и прибрежных районах на юге страны - более 400 мм. Скорость ветра может составить от 40 до 60 метров в секунду. Правительство рекомендовало утром 6 сентября скорректировать начало работы сотрудников компаний. Школам рекомендовано отменить занятия или проводить их в удалённом режиме.
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