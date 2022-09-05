Торговый представитель РК посетит США

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Представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын посетит США, чтобы обсудить возможное влияние на южнокорейскую экономику американского Акта об инфляции. Он предусматривает субсидирование американских производителей электромобилей в ущерб иностранным компаниям, работающим на рынке США. Визит продлится с 5 по 7 сентября. В рамках усилий по разрешению ситуации на прошлой неделе США посетила правительственная делегация РК, в состав которой вошли представители заинтересованных министерств. В Вашингтоне Ан Док Кын встретится с торговым представителем США (USTR) Кэтрин Тай, которой будет передана позиция Сеула. Ан Док Кын также примет участие в министерской встрече по экономической инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), которая будет проходить в Лос-Анджелесе с 8 сентября.