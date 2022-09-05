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Политика

Глава МИД РК Пак Чин встретился с жертвами принудительной трудовой мобилизации

Write: 2022-09-05 11:06:04Update: 2022-09-05 18:28:10

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Пак Чин встретился 2 сентября с жертвами принудительной трудовой мобилизации в период протектората Японии над Кореей. Он выслушал их позицию по выплате компенсаций со стороны Японии. 102-летний Ли Чхун Сик в разговоре с Пак Чином заявил о необходимости извинений от японского правительства. Другая жертва трудовой мобилизации Ян Гым Док 30 лет боролась за свои права, требуя от Японии извинений. Она заявила, что была рада, когда Верховный суд РК принял её сторону в ходе разбирательства, но правительство страны сохраняет молчание. Пак Чин обещал сделать всё возможное для разрешения данной ситуации. Недавно южнокорейский суд принял решение об аресте части активов японских компаний на территории РК в пользу жертв трудовой мобилизации. Японские власти выразили протест, не исключая возможности дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. 
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