В Сеуле проводятся две крупные художественные выставки

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2 сентября в Сеуле, в Корейском центре выставок и конференций COEX, открылась международная выставка-ярмарка современного искусства Frieze Art Fair. Это крупнейшее в мире мероприятие в сфере искусства впервые проводится в азиатской стране. В нём принимают участие 110 галерей из 21 страны мира, представляя огромное разнообразие экспонатов. Генеральный директор выставки–ярмарки Саймон Фокс говорит, что выбор южнокорейской столицы для её проведения вполне оправдан. В Сеуле работают многочисленные деятели культуры, в городе много музеев и художественных галерей. Сеул – столица культуры, музыки, моды и искусства. Одновременно в том же центре проходит международная художественная ярмарка KIAF Seoul, крупнейшее художественное мероприятие в стране, организованное Корейской ассоциацией галерей. В нём принимают участие 164 галереи из 17 стран, включая сеульские галереи Kukje и Hyundai. Свои работы представили на обеих выставках восемь южнокорейских галерей. Директор PKM Gallery Пак Кён Ми говорит, что подобные мероприятия – это прекрасная возможность более широко показать произведения мастеров, которые достойны этого. Работы 55 ведущих южнокорейских мастеров современного искусства представлены в отдельной экспозиции. Frieze Art Fair никогда не раскрывает данные о своих продажах, но, как полагают, в Сеуле они могут составить несколько миллионов долларов. В прошлом году продажи на KIAF Seoul составили почти 48 млн долларов. Ожидается, что в этом году они утроятся. Министр культуры, спорта и туризма РК Пак Бо Гюн с удовлетворением отметил, что в Сеуле собрались художники, искусствоведы и любители искусства со всего мира.