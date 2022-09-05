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В РК подтверждён второй случай оспы обезьян. Как сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, 1 сентября был зарегистрирован пациент с соответствующими симптомами, а 3 сентября наличие вируса подтвердилось. По данным карантинных властей, больной прибыл в страну 18 августа из Европы. Через 10 дней у него появились симптомы, выраженные в повышенной температуре, головной боли, головокружении. 30 августа он стал испытывать боли, после чего посетил больницу в Сеуле, а 1 сентября он сообщил о своём состоянии в государственный медицинский центр по месту жительства, где его внесли в список вероятных больных оспой обезьян. После подтверждения диагноза больной проходит лечение. Симптомы болезни характеризуются, как лёгкие. Среди людей, контактировавших с заражённым после его прибытия в страну, двоих отнесли к категории среднего риска, 13 – низкого риска. Остальные контакты не представляют угрозы. Первый случай оспы обезьян был зафиксирован в РК в середине июня.