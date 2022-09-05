Платёжный баланс РК какое-то время будет нестабилен

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В течение некоторого времени платёжный баланс будет нестабилен. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 5 сентября на совещании по вопросам макроэкономики. По его словам, рост цен на мировом энергетическом рынке, замедление глобального спроса и другие факторы сказываются на ухудшении торгового баланса, что может привести к сокращению профицита платёжного баланса. Так, в августе дефицит торгового баланса составил 9 млрд 470 млн долларов, а за период с января по август дефицит составил 24 млрд 723 млн долларов. Нестабильная ситуация наблюдается и на финансовом рынке. 2 сентября курс национальной валюты превысил 1.360 вон за доллар. Чху Гён Хо напомнил, что максимальное за 20 лет укрепление американского доллара сказывается на значительном ослаблении не только воны, но и национальных валют других стран. Вместе с тем он отметил сохранение стабильных экономических показателей страны. По его словам, по итогам года отечественная экономика достигнет значительного профицита платёжного баланса. Министр также прокомментировал замедление темпов роста потребительских цен, объяснив это снижением мировых цен на нефть и положительными результатами государственной политики. Так, в августе рост цен впервые за почти два года снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Однако инфляция всё ещё держится на высоком уровне.