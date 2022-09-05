К 2070 году пожилые составят половину населения РК

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К 2070 году численность населения РК сократится до 38 млн человек. Об этом сообщили 5 сентября в Национальном статистическом управлении. В этом году население мира составило 7 млрд 970 млн человек. Ожидается, что к 2070 году оно достигнет 10 млрд 300 млн человек, и темпы его роста замедлятся. В РК уже фиксируется отрицательный прирост населения. В 2022 году он составил минус 0,23%, а к 2070 году, по прогнозам, упадёт до минус 1,24%. В 2021 году среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,81. Предполагается, что это худший показатель в мире. Среднемировой коэффициент - 2,32. При этом ожидаемая продолжительность жизни составляет 83,5 года, на 11,5 года выше среднемировой. Серьёзные опасения вызывает то, что доля пожилых к 2070 году составит 46,4% населения. В настоящий момент она составляет 17,5%. РК занимает 29-е место в мире по численности населения, но в 2070 году может опуститься на 59-е место.