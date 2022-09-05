Из-за тайфуна ограничена работа пунктов тестирования на вирус

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Из-за приближающегося тайфуна «Хиннамнор» в РК приостанавливают или сокращают режим работы временные пункты тестирования на COVID-19. Так, 5 сентября во всех 25 муниципальных округах Сеула они работают до 18 часов. 6 сентября пункты будут закрыты. Лицам с симптомами коронавируса рекомендуется обращаться в государственные или частные медицинские учреждения, которые работают в обычном режиме. Между тем, 4 сентября в стране зарегистрированы 37.548 новых случаев COVID-19. Данный показатель является минимальным для понедельника с 25 июля. 286 инфицированных выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 562 человека, что на 14 человек больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 56 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%. С 5 сентября начинается вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Novavax. До сих пор их прививали только препаратом Pfizer. Карантинные органы считает, что у Novavax меньше побочных эффектов, чем у Pfizer. Продолжается предварительная запись на прививку вакциной отечественного производства GBP510 (SKYCovione). Она доступна для взрослых жителей страны старше 18 лет, которые ранее не были привиты от COVID-19. Вакцинация по предварительной записи начнётся 13 сентября. Вакцина разработана компанией SK Bioscience на основе новых двухкомпонентных наночастиц, которые могут максимизировать иммунный эффект. Она применяется в виде двукратных инъекций с четырёхнедельным перерывом.