Открылся Сеульский диалог по вопросам безопасности

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С 6 по 8 сентября проходит Сеульский диалог по вопросам безопасности (SDD), который является площадкой международного сотрудничества в вопросах поддержания мира на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впервые SDD состоялся в 2012 году. В 2020-2021 годах мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса. На этот раз в Сеул съехались военные представители 54-х стран, ООН, ЕС и НАТО, а также независимые эксперты в сфере безопасности. Они участвуют в дебатах на разные темы. Южнокорейскую сторону представляет заместитель министра обороны Син Бом Чхоль. 7 сентября он примет участие в заседании партнёров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, среди которых РК, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, Син Бом Чхоль встретится в двустороннем формате со своим японским коллегой Масами Ока, примет участие во встрече заместителей министров обороны РК и АСЕАН.