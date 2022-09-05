Тайфун «Хиннамнор» покинул территорию РК

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6 сентября в 4:50 минут утра супертайфун «Хиннамнор» вышел на сушу в районе города Кочжэ провинции Кёнсан-Намдо. В 7:10 он покинул территорию РК, уйдя в сторону Восточного моря в районе города Ульсана. По данным Корейской метеорологической администрации, в 6 часов утра «Хиннамнор» проходил в 10 км к северо-востоку от Пусана. На тот момент скорость его движения составляла 52 км/ч, скорость ветра в эпицентре достигала 40 метров в секунду при атмосферном давлении 955 гектопаскалей. К полудню тайфун прошёл в 100 км к северо-востоку от острова Уллындо в Восточном море и продолжил движение в сторону японского города Саппоро. В 7 часов утра на территории страны было объявлено специальное штормовое предупреждение. К полудню 6 сентября предупреждения о тайфуне были отменены. Тем не менее, жителям прибрежных районов рекомендовано сохранять осторожность, поскольку ожидаются высокие волны.