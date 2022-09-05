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В Корее

Власти РК рекомендуют прибывающим в страну использовать систему Q-код

Write: 2022-09-06 11:43:21Update: 2022-09-06 14:30:28

Власти РК рекомендуют прибывающим в страну использовать систему Q-код

Photo : YONHAP News

С 3 сентября все прибывающие в РК из-за границы воздушным или морским транспортом освобождены от необходимости предоставления справки с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. В этой связи пункт карантинного контроля в аэропорту Инчхон призывает использовать систему карантинного контроля Q-код. Заблаговременная регистрация своих данных позволит быстро загрузить результаты обязательного ПЦР-теста, который сдаётся в первые сутки после прибытия. Адрес и номер телефона, введённые в систему Q-код, быстро передаются карантинным властям, что повышает эффективность в противодействии распространению коронавируса среди прибывающих в страну из-за рубежа. Планируется обратиться к авиакомпаниям и турагентствам с просьбой проконтролировать загрузку системы Q-код до посадки в самолёт. 
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