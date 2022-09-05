МИД РК призвало Сенат США помочь решению проблем с Актом об инфляции

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Министр иностранных дел РК Пак Чин призвал Сенат США оказать содействие в решении проблем южнокорейских производителей электромобилей, вызванных Актом об инфляции. В ходе обеда с представителями Сената 5 сентября Пак Чин отметил, что дискриминационные пункты данного документа могут рассматриваться как нарушение соглашения о свободной торговле и правил ВТО. Он напомнил, что южнокорейские компании реализуют в США крупные инвестиционные проекты, в рамках которых создаются рабочие места. Сенаторы высказали понимание по поводу опасений южнокорейской стороны, пообещав обсудить данный вопрос. Акт об инфляции предусматривает выделение субсидий производителям электромобилей и предоставление им налоговых льгот. Однако электромобили, собранные за пределами Северной Америки, не подпадают под его действие. Это исключает южнокорейские компании из списка получателей субсидий, что резко снижает их конкурентоспособность на американском рынке.