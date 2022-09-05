Тайфун «Хиннамнор» привёл к человеческим жертвам

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Супертайфун «Хиннамнор», вызвавший обильные дожди с сильным ветром на территории РК, привёл к человеческим жертвам. По состоянию на 17 часов 6 сентября подтверждена гибель 2 человек, 10 человек числятся пропавшими без вести. В Пхохане провинции Кёнсан-Пукто обнаружено тело 75-летней женщины, унесённой потоками воды. Тело ещё одной пожилой женщины обнаружено в подтопленном доме в городе Кёнчжу. В уезде Ульчжу-гун города Ульсана пропал без вести 25-летний мужчина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он упал в реку. Восемь человек пропали без вести в затопленных подземных гаражах в городе Пхохане. Пожарные ведут работы по осушению парковок и поиску тел. Ещё один мужчина, унесённый потоком воды в Пхохане, также числится пропавшим без вести. Один человек получил травмы от упавшей вывески. В общей сложности 2.909 человек из 2.143 домохозяйств в районах, подверженных оползням и наводнениям, были эвакуированы по соображениям безопасности. 66.341 домохозяйство временно оставалось без электричества. В общей сложности восемь построек затоплены водой, четыре рыбацкие лодки унесены в море.