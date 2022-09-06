Власти РК оценивают ущерб, нанесённый тайфуном «Хиннамнор»

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По состоянию на утро 7 сентября, в результате прохождения тайфуна «Хиннамнор» через территорию РК погибли 11 человек, один числится пропавшим без вести. Три человека получили травмы различной тяжести. Семь из десяти погибших – жертвы затопления подземной парковки в городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто. В этом же городе погибла 75-летняя женщина, которую, сбили с ног потоки воды. Тело ещё одной пожилой женщины обнаружено в подтопленном доме в городе Кёнчжу. В уезде Ульчжу-гун города Ульсана погиб 25-летний мужчина. Тайфун «Хиннамнор» нанёс серьёзный ущерб жителям страны. Восемь семей в Сеуле и Ульсане в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в связи с повреждением их жилья. 4.700 жителей провинций Кёнсан-Намдо, Чолла-Намдо и города Пусана были временно эвакуированы, порядка тысячи человек до сих по не могут вернуться в свои дома. На острове Чечжудо, в провинции Кёнгидо и других регионах страны 8.300 жилых домов и 3 тысячи магазинов затоплены или повреждены. В результате тайфуна повреждены также 14 рыболовных судов, 426 участков дорог и мостов, около 3.800 гектаров сельскохозяйственных земель.