6 сентября в РК 85.540 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 6 сентября в стране зарегистрированы 85.540 новых случаев COVID-19. Это минимальный показатель для среды за последние семь недель, с 20 июля. В тяжёлом и критическом состоянии находится 521 человек, что на 15 человек меньше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 56 человек. Коэффициент смертности составляет 0,11%. Несмотря на замедление темпов распространения вируса, карантинные власти призывают население соблюдать осторожность в период предстоящего в конце этой недели осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Интенсивные поездки по стране могут привести к росту заболеваемости. В праздничный период будут работать около шести тысяч центров лечения COVID-19, где можно сдать анализы на вирус, получить консультацию и противовирусные препараты.