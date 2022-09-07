РК и США обсуждают ситуацию вокруг Акта об инфляции

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6 сентября представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын встретился в Вашингтоне с представителями Конгресса США и Белого дома. Обсуждалось влияние американского Акта об инфляции на южнокорейскую экономику. Документ предусматривает субсидирование американских производителей электромобилей в ущерб иностранным компаниям, работающим на рынке США. Ан Док Кын призвал американских представителей пересмотреть пункты акта, которые могут оказать отрицательное влияние на южнокорейских производителей. Ан Док Кын встретился с конгрессменом Бадди Картером, который выступал против принятия Акта об инфляции. Обсуждалась стратегия противодействия данной инициативе в рамках Конгресса. На 7 сентября намечена встреча с торговым представителем США Кэтрин Тай. Правительство РК считает вышеуказанный акт нарушением соглашения о свободной торговле и правил ВТО, призывая США пересмотреть положения акта и отложить его вступление в силу до 2025 года, когда компания Hyundai Motor завершит строительство своего завода в США.