В период праздника Чхусок возрастёт нагрузка на транспорт

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В период выходных по случаю праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок с 9 по 12 сентября около 30 млн корейцев отправятся на малую родину. 90,6% из них будут использовать автотранспорт. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, плата за проезд по скоростным шоссе будет отменена. Пик движения из столицы в регионы придётся на утро 9 сентября, а в обратном направлении - на вторую половину дня 12 сентября. Ожидается, что по скоростным шоссе будут проезжать по 5 млн 420 тыс. автомобилей в сутки. Это на 13,4% больше, чем в прошлом году, и на 20% больше, чем в обычные выходные дни. В результате продолжительность поездок увеличится. В праздничный период будет проводиться бесплатный техосмотр автомобилей. В пунктах отдыха вдоль скоростных шоссе дополнительно размещены временные туалеты. В Сеуле и других крупных городах увеличивается время работы общественного транспорта, на междугородние маршруты выйдут дополнительные автобусы. В расписание добавлены дополнительные поезда, самолёты и пассажирские паромы. Интенсивные поездки по стране могут привести к росту распространения коронавируса. В праздничный период будут работать около шести тысяч центров лечения COVID-19, где можно сдать анализы на вирус, получить консультацию и противовирусные препараты.