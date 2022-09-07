Профицит платёжного баланса РК сокращается

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По предварительным данным Банка Кореи, объявленным 7 сентября, профицит текущего платёжного баланса страны составил в июле 1 млрд 90 млн долларов. Это на 4 млрд 520 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце, и на 6 млрд 620 млн долларов меньше, чем в том же месяце прошлого года. Совокупный профицит текущего платёжного баланса в период с января по июль составил 25 млрд 870 млн долларов, что практически вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Столь резкое сокращение вызвано тем, что рост импорта существенно превышает рост экспорта. Это вызвано ростом цен на энергоносители и сырьё, а также карантинными мерами, принятыми властями Китая. Импорт сырья вырос в июле на 35,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом импорт угля вырос на 110%, а сырой нефти - на 99,3%. Товарный баланс, который представляет собой разницу между импортом и экспортом, в июле оказался дефицитным впервые с апреля 2012 года. Дефицит составил 1 млрд 180 млн долларов. В Банке Кореи не исключают, что в августе текущий платёжный баланс также может оказаться дефицитным.