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Политика

Япония поддерживает северокорейскую политику Сеула

Write: 2022-09-07 12:38:39Update: 2022-09-07 13:25:18

Япония поддерживает северокорейскую политику Сеула

Photo : YONHAP News

Замминистра обороны Японии Масами Ока выразил поддержку северокорейской политики, провозглашённой администрацией президента РК Юн Сок Ёля. Выступая 7 сентября на заседании Сеульского диалога по вопросам безопасности, он отметил важность сотрудничества РК, США и Японии. Масами Ока особо подчеркнул, что РК и США чётко обозначили необходимость полной денуклеаризации Северной Кореи в качестве условия для создания устойчивого мира на Корейском полуострове. Он также отметил неприемлемость северокорейской ядерной и ракетной угроз. Одновременно Масами Ока сообщил, что сотрудничество РК, США и Японии будет укрепляться, превращаясь в эффективный фактор противостояния северокорейским угрозам. Замминистра обороны РК Син Бом Чхоль тоже отметил важность союза РК и США, как и южнокорейских сил сдерживания. Он подчеркнул, что Пхеньяну следует вернуться к диалогу с Сеулом и мировым сообществом.
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