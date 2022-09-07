Япония поддерживает северокорейскую политику Сеула

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Замминистра обороны Японии Масами Ока выразил поддержку северокорейской политики, провозглашённой администрацией президента РК Юн Сок Ёля. Выступая 7 сентября на заседании Сеульского диалога по вопросам безопасности, он отметил важность сотрудничества РК, США и Японии. Масами Ока особо подчеркнул, что РК и США чётко обозначили необходимость полной денуклеаризации Северной Кореи в качестве условия для создания устойчивого мира на Корейском полуострове. Он также отметил неприемлемость северокорейской ядерной и ракетной угроз. Одновременно Масами Ока сообщил, что сотрудничество РК, США и Японии будет укрепляться, превращаясь в эффективный фактор противостояния северокорейским угрозам. Замминистра обороны РК Син Бом Чхоль тоже отметил важность союза РК и США, как и южнокорейских сил сдерживания. Он подчеркнул, что Пхеньяну следует вернуться к диалогу с Сеулом и мировым сообществом.