В Белом доме готовы обсудить спорные моменты Акта об инфляции

В Белом доме допустили возможность частичного пересмотра Акта об инфляции, который предусматривает субсидирование американских производителей электромобилей в ущерб иностранным компаниям, работающим на рынке США. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, Белый дом готов к консультациям, принимая во внимание опасения южнокорейской стороны. Он добавил, что подробности появятся в ближайшие несколько месяцев. Такая позиция может быть связана с тем, что на прошлой неделе в ходе встречи на Гавайях советников президентов РК и США по национальной безопасности советник президента США Джейк Салливан пообещал обратить внимание на данную проблему. Вместе с тем, в Белом доме подчеркнули, что налоговые льготы, предусмотренные Актом об инфляции, будут распространяться на все электромобили, произведённые в Северной Америке. При этом иностранные автопроизводители не являются исключением. Таким образом, было указано, что Акт об инфляции не является дискриминационным для южнокорейских электромобилей. Представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын встречается в Вашингтоне с представителями Конгресса США и Белого дома.