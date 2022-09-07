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Политика

РК будет решать проблему жертв трудовой мобилизации бессрочно

Write: 2022-09-07 15:47:55Update: 2022-09-07 15:54:06

РК будет решать проблему жертв трудовой мобилизации бессрочно

Photo : YONHAP News

Правительство РК намерено решать проблему жертв принудительной трудовой мобилизации корейцев в период протектората Японии над Кореей бессрочно. Об этом заявил 6 сентября в ходе очередного брифинга представитель МИД РК Им Су Сок. Комментируя сообщения японских СМИ о том, что в октябре южнокорейское правительство планирует предоставить японской стороне план разрешения проблемы компенсаций жертвам трудовой мобилизации, он отметил, что Сеул готовит соответствующий план. При этом конкретные сроки названы не были. Южнокорейский суд принял решение продать часть активов японских компаний, которые были замешаны в трудовой мобилизации корейцев, для выплаты компенсаций жертвам. В июле правительство РК создало комитет по решению данной проблемы с участием правительственных и независимых экспертов. Ожидается, что южнокорейская сторона ускорит работу по подготовке плана разрешения спорной ситуации, активно проводя консультации с Японией. 
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