Города Пхохан и Кёнчжу объявлены специальными зонами бедствия

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Президент Юн Сок Ёль объявил города Пхохан и Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, наиболее пострадавшие от тайфуна «Хиннамнор», специальными зонами бедствия. Как сообщили в администрации президента, такое решение было принято после того, как глава государства посетил 7 сентября данные города. Встретившись с жителями пострадавших регионов, Юн Сок Ёль пообещал сделать всё возможное для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия. В частности, из резервного фонда правительства будет выделено 50 млрд вон (36 млн долларов). Правительство и правящая партия планируют провести совместное заседание, чтобы обсудить меры дальнейшей поддержки. В регионах, получивших статус специальных зон бедствия, расходы на восстановление частных и государственных объектов берёт на себя центральное правительство. Местные жители получат ряд льгот.