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Экономика

На поддержку уязвимых слоёв населения выделят 74,4 трлн вон

Write: 2022-09-08 10:36:43Update: 2022-09-08 11:13:24

На поддержку уязвимых слоёв населения выделят 74,4 трлн вон

Photo : YONHAP News

В 2023 году на поддержку семей с низким доходом, пожилых людей и других уязвимых слоёв населения страны, включая молодёжь, пытающуюся найти работу и жильё, а также детей и подростков, будет выделено 74 трлн вон (53 млрд 800 млн долларов). Данное решение было принято на экономическом совещании, состоявшемся 8 сентября под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов Чху Гён Хо. Выделенная сумма на 8 трлн 700 млрд вон превышает соответствующие расходы текущего года. Ожидается, что пособия получат около 21 млн человек. Данное решение связано с тем, что уязвимые слои населения больше других страдают от роста стоимости жизни на фоне высокой инфляции. На прошлой неделе правительство сформировало бюджет на 2023 финансовый год в размере 639 трлн вон. Более трети этой суммы – 229 трлн 600 млрд вон составят расходы на здравоохранение, социальное обеспечение и поддержку занятости. Это на 4,1% больше, чем в текущем году.
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