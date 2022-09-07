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Банк Кореи считает необходимым дальнейшее повышение учётной ставки, несмотря на опасения по поводу замедления роста экономики и дестабилизации финансового рынка. Об этом говорится в отчёте банка, представленном 8 сентября Национальному собранию. Отмечается, что цель денежно-кредитной политики - поддержание инфляции на уровне 2%. Необходимость повышения учётной ставки в целях сдерживания инфляции объясняется прогнозами о дальнейшем росте цен. Вместе с тем, отмечается, что прошлогоднее повышение учётной ставки отразится на экономике во второй половине этого года. В значительной степени это выразится в сокращении потребления домохозяйствами с низкими доходами. Среди причин ожидаемого продолжения роста потребительских цен указываются геополитические риски. Предполагается, что укрепление доллара в первом полугодии привело к росту потребительских цен на 0,4%.